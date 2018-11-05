Спасатели подняли одну из затонувших секций понтонного моста в Ростове

Ростовская область

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В Ростове-на-Дону 5 ноября подняли одну из затонувших секций понтонного моста на Зеленый остров

Как сообщали Юга.ру, накануне в Ростове затонули два пролета понтонного моста в створе улицы 29-я Линия.

С острова на правобережную часть города эвакуировали более 400 человек, для этого было задействовано пять лодок.

Днем 5 ноября к месту происшествия прибыл плавучий кран, к 15:00 он поднял на поверхность одну из затонувших секций. Из нее откачивают воду.

На месте работают 37 человек и 12 единиц спецтехники. Продолжается операция по подъему второй секции, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

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