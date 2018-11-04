В Ростове затопило понтонный мост на Зеленый остров

Ростовская область

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В Ростове-на-Дону 4 ноября затопило мост, который вел на Зеленый остров

Сообщение о происшествии поступило спасателям в 17:05. Им рассказали, что затопило два пролета понтонного моста.

Для перевозки людей с острова задействовали пять лодок. Всего переправили более 200 жителей. На место направили инженерную технику для подъема секций моста, которые затонули. Специалисты откачивают воду с других понтонов.

По предварительной информации, никто не пострадал. Угрозы затопления остальной части моста нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

МЧС Ростов-на-Дону
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