В Ростове завершили эвакуацию машин с Зеленого острова
В Ростове 8 ноября сотрудники МЧС завершили эвакуацию автомобилей с Зеленого острова, где затонул понтонный мост
С помощью двух плавающих гусеничных транспортеров и буксира-платформы с острова перевезли 163 машины. В эвакуации участвовали 55 человек и 19 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.
Как писали Юга.ру, в Ростове-на-Дону 4 ноября затопило две секции понтонного моста, который вел на Зеленый остров. На правый берег спасатели эвакуировали более 400 человек. На следующий день на поверхность подняли затонувшие пролеты моста. Сотрудники МЧС 6 ноября стали эвакуировать машины с Зеленого острова.
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