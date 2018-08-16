Власти Новороссийска пообещали ликвидировать отходы бывшего предприятия по перевалке серы

Мэр Новороссийска Игорь Дяченко сообщил о планах ликвидировать отходы, оставшиеся от предприятия по перевалке серы

Завод по перевалке серы «Терминал МЕГА» находился на улице Сакко и Ванцетти. Его закрыли в 2016 году.

«Жители жалуются, что во время дождей и ветров остатки вредных веществ разносятся по округе. Сейчас предприятие — банкрот, территорию выставили на торги. Но ждать, когда придет новый владелец и наведет порядок, можно долго», — написал Дяченко на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он пояснил, что власти решили принять необходимые меры по ликвидации свалки. Сейчас ищут компанию, которая примет на утилизацию отходы, которые остались от производства.