Власти Новороссийска пообещали ликвидировать отходы бывшего предприятия по перевалке серы

Краснодарский край

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Мэр Новороссийска Игорь Дяченко сообщил о планах ликвидировать отходы, оставшиеся от предприятия по перевалке серы

Завод по перевалке серы «Терминал МЕГА» находился на улице Сакко и Ванцетти. Его закрыли в 2016 году.

«Жители жалуются, что во время дождей и ветров остатки вредных веществ разносятся по округе. Сейчас предприятие — банкрот, территорию выставили на торги. Но ждать, когда придет новый владелец и наведет порядок, можно долго», — написал Дяченко на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он пояснил, что власти решили принять необходимые меры по ликвидации свалки. Сейчас ищут компанию, которая примет на утилизацию отходы, которые остались от производства.

Игорь Дяченко Новороссийск
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Власти Новороссийска пообещали ликвидировать отходы бывшего предприятия по перевалке серы
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