Адыгейский сыр начнут экспортировать в Турцию

«Мы уже работаем с Германией, Арабскими Эмиратами. Сейчас начинаем взаимодействовать с Турцией. Это начало работы по продвижению адыгейского сыра и другой молочной продукции, изучение рынка сбыта, объемов поставок и дальнейшие деловые отношения», — сообщил порталу Юга.ру председатель Союза производителей адыгейского сыра Мурат Тлюстангелов.

Как писали Юга.ру, в январе 2018 года Верховный суд оставил право производить сыр под названием «адыгейский» только за предприятиями Адыгеи.

Производители из других регионов пытались оспорить это решение, ссылаясь в том числе на то, что республика не сможет обеспечить адыгейским сыром всю страну. В ответ на это молзаводы Адыгеи заявили о готовности покрыть потребности России в адыгейском сыре и увеличить его производство, если будет запрос рынка.