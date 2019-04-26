Адыгейский сыр начнут экспортировать в Турцию

Адыгея, В мире

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Молочные заводы Адыгеи планируют расширить рынок сбыта и начать поставки адыгейского сыра в Турцию

Соответствующее соглашение 26 апреля заключили Красногвардейский молокозавод и турецкая компания lnnova Bedding. Контракт предусматривает поставку продукции на рынок Турции. Первая партия планируется через месяц.

«Мы уже работаем с Германией, Арабскими Эмиратами. Сейчас начинаем взаимодействовать с Турцией. Это начало работы по продвижению адыгейского сыра и другой молочной продукции, изучение рынка сбыта, объемов поставок и дальнейшие деловые отношения», — сообщил порталу Юга.ру председатель Союза производителей адыгейского сыра Мурат Тлюстангелов.

Как писали Юга.ру, в январе 2018 года Верховный суд оставил право производить сыр под названием «адыгейский» только за предприятиями Адыгеи.

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Производители из других регионов пытались оспорить это решение, ссылаясь в том числе на то, что республика не сможет обеспечить адыгейским сыром всю страну. В ответ на это молзаводы Адыгеи заявили о готовности покрыть потребности России в адыгейском сыре и увеличить его производство, если будет запрос рынка.

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