Дело вице-мэра Сочи Чермита передали в прокуратуру. Он до сих пор не уволен из администрации

Следственный комитет завершил расследование по уголовному делу в отношении первого заместителя мэра Сочи Мугдина Чермита

При этом официально чиновника не уволили из администрации курорта, его профайл по-прежнему опубликован на сайте мэрии.

«Чермит официально не уволен из мэрии», — подтвердили порталу Юга.ру в пресс-службе администрации Сочи.