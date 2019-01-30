Дело вице-мэра Сочи Чермита передали в прокуратуру. Он до сих пор не уволен из администрации

Краснодарский край

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Следственный комитет завершил расследование по уголовному делу в отношении первого заместителя мэра Сочи Мугдина Чермита

При этом официально чиновника не уволили из администрации курорта, его профайл по-прежнему опубликован на сайте мэрии.

«Чермит официально не уволен из мэрии», — подтвердили порталу Юга.ру в пресс-службе администрации Сочи.

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«Расследование уголовного дела в отношении Чермита завершено. Дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения», — цитирует ТАСС старшего помощника руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Наталью Трифанову.

Как сообщали Юга.ру, 18 апреля в Сочи задержали первого заместителя мэра Мугдина Чермита, перед этим в его кабинете прошли обыски. Чиновника подозревают в превышении полномочий в деле с самовольно построенным жилым домом. Следствие считает, что Чермит незаконно выдал документы на объект.

Прокуратура Следственный комитет Сочи Чиновники
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