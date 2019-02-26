Суд на полгода продлил арест вице-мэру Сочи Чермиту

Краснодарский край

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Суд Центрального района Сочи продлил срок содержания под стражей первого заместителя мэра Сочи Мугдина Чермита, обвиняемого в превышении полномочий

Предварительное судебное заседание по делу Чермита началось 26 февраля. Заседание проходило в закрытом режиме.

Адвокат подозреваемого Александр Бурнаев сообщил, что суд продлил арест вице-мэра еще на полгода. Заседание суда по существу состоится 12 марта.

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В свою очередь в администрации курорта уточнили, что Чермит не уволен из администрации, однако «зарплату он не получает, поскольку в табель выставляется "невыход на работу"», передает «Интерфакс».

Как писали Юга.ру, Мугдина Чермита задержали 18 апреля 2018 года, перед этим в его кабинете прошли обыски. Чиновника обвиняют в незаконной выдаче разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию жилых многоэтажек. Дело возбудили по п. «в» ч. 3 ст. 286, ч. 1 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий должностным лицом с причинением тяжких последствий).

Сочи Чиновники
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Суд на полгода продлил арест вице-мэру Сочи Чермиту

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