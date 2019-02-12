В Адыгее на дороге к Кавказскому заповеднику ввели реверсивное движение
Адыгея Оксана Васильченко
В Майкопском районе с 11 февраля ввели реверсивное движение на дороге, ведущей в поселок Хамышки и Кавказский государственный биосферный заповедник
Такие меры приняли в связи с ремонтом моста через реку Липовую. На мосту сохранили одну полосу для движения. В связи с этим ввели реверсивное регулирование с помощью светофоров.
Ремонт планируют завершить 31 июля, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Адыгея.
Как писали Юга.ру, из бюджета Краснодарского края направили более 1,1 млрд рублей на ремонт и строительство дорог.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.