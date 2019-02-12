В Адыгее на дороге к Кавказскому заповеднику ввели реверсивное движение

В Майкопском районе с 11 февраля ввели реверсивное движение на дороге, ведущей в поселок Хамышки и Кавказский государственный биосферный заповедник

Такие меры приняли в связи с ремонтом моста через реку Липовую. На мосту сохранили одну полосу для движения. В связи с этим ввели реверсивное регулирование с помощью светофоров. Ремонт планируют завершить 31 июля, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Адыгея.