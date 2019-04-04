Адыгея получила 300 млн рублей на строительство нового участка обхода Майкопа
Правительство РФ при распределении трансфертов выделило Адыгее 300 млн рублей на строительство и реконструкцию транспортной инфраструктуры в 2019 году
Начальник отдела минстроя Адыгеи Даур Аргун сообщил порталу Юга.ру, что выделенные деньги республика направит на ремонт моста и строительство второй очереди дороги «Обход города Майкопа».
Первую очередь объездной дороги длиной 9,4 км построили в рамках федеральной целевой программы «Модернизация транспортной системы России на 2002-2010 годы». Благодаря этому участку транспорт из Краснодара направили в горы через поселок Краснооктябрьский, без заезда в Майкоп.
Вторая очередь объездной дороги пойдет в другом направлении — в сторону станицы Гиагинской, она соединит две трассы: федеральную Майкоп — Усть-Лабинск — Кореновск и региональную Майкоп — Гиагинская — Псебай — Зеленчукская. Для этого нужно построить 10 км.
«Общая стоимость второй очереди составляет около 3,2 млрд рублей. Выделенные 200 млн рублей пойдут на начальный этап строительства. Надеемся на дальнейшую поддержку федерального центра для строительства объекта», — сказал Даур Аргун.
Он добавил, что 100 млн рублей направят на реконструкцию моста у поселка Тульского. Работы начнутся летом, после завершения реконструкции еще одного моста возле Тульского — по федеральной трассе к Кавказскому заповеднику.
«Планируется, что в июне реконструкция этого моста будет завершена, а дорога открыта. Тогда можно будет приступать к ремонту моста на подъезде в поселок Тульский с завершением в сентябре этого года», — отметил Даур Аргун.
В минстрое республики подчеркнули, что эффективность освоения средств и качества строительных работ находится на контроле главы Адыгеи Мурата Кумпилова.
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