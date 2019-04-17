Музей дольменной культуры появится в Адыгее

В Адыгее в апреле началась подготовка к строительству музея дольменной культуры

Он будет представлять собой комплекс из специально сформированной крытой экспозиции и дольменов, сохранившихся с древних времен. Об этом порталу Юга.ру сообщил инициатор проекта, председатель Адыгейского регионального отделения Русского географического общества Игорь Огай. В республике планируется построить здание площадью около 150-200 кв. метров, где представят орудия труда древних людей, предметы керамики, быта, украшения, стрелы, кремневые отщепы и другие артефакты бронзового века — периода появления дольменов на Северном Кавказе.

Для строительства музея уже выделили земельный участок — территорию у въезда в поселок Каменномостский возле Кожжохской дольменной группы. Мегалитическое урочище открыл в 1904 году археолог Евгений Дмитриевич Фелицин. По данным ученых, группа насчитывала около 300 дольменов, однако сейчас из-за антропологического воздействия осталось несколько десятков памятников археологии, из них целым сохранился только один — «Хаджох-1». Специалисты провели работы по сохранению двух дольменов — «Хаджох-3» и «Хаджох-4».