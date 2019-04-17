Музей дольменной культуры появится в Адыгее
В Адыгее в апреле началась подготовка к строительству музея дольменной культуры
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Он будет представлять собой комплекс из специально сформированной крытой экспозиции и дольменов, сохранившихся с древних времен. Об этом порталу Юга.ру сообщил инициатор проекта, председатель Адыгейского регионального отделения Русского географического общества Игорь Огай.
В республике планируется построить здание площадью около 150-200 кв. метров, где представят орудия труда древних людей, предметы керамики, быта, украшения, стрелы, кремневые отщепы и другие артефакты бронзового века — периода появления дольменов на Северном Кавказе.
Для строительства музея уже выделили земельный участок — территорию у въезда в поселок Каменномостский возле Кожжохской дольменной группы.
Мегалитическое урочище открыл в 1904 году археолог Евгений Дмитриевич Фелицин. По данным ученых, группа насчитывала около 300 дольменов, однако сейчас из-за антропологического воздействия осталось несколько десятков памятников археологии, из них целым сохранился только один — «Хаджох-1». Специалисты провели работы по сохранению двух дольменов — «Хаджох-3» и «Хаджох-4».
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Предполагается, что экскурсионная тропа соединит восстановленные дольмены с музейной экспозицией. Рядом планируется построить информационно-туристический центр в виде кургана. В результате в Адыгее появится археологический комплекс под открытым небом.
«Наша задача — сохранить для будущих поколений мегалиты, которые простояли тысячелетия, а серьезным разрушениям подверглись в современное время. Создание музейного комплекса будет способствовать сохранению мегалитов, воспитанию у населения бережного отношения к истории родной земли. Мы хотим, чтобы это был не только экскурсионный объект, но и научный центр для дальнейшей поисково-исследовательской работы ученых страны, а также привлечения внимания к Адыгее как к региону с уникальной культурой и богатым истерическим наследием», — прокомментировал порталу Юга.ру Игорь Огай.
Он уточнил, что идея создания музейного комплекса возникла давно. Благодаря поддержке главы республики Мурата Кумпилова, начинается практическое воплощение проекта в рамках волонтерского движения «Сохраним корни». К его реализации планируется привлечь специалистов музейного дела, ведущих археологов страны и архитекторов. В создании музея готовы принять участие волонтеры и члены Русского географического общества.
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