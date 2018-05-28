Ученые: Что-то вполне реальное летает над адыгейскими дольменами и издает слышимый звук

Ученые изучили дольмен в Адыгее и предположили, что он представляет собой что-то вроде гигантского пьезокристалла

Как сообщали Юга.ру, в январе 2017 года доцент Южного федерального университета Сергей Герасимов и председатель Адыгейского регионального отделения Русского географического общества Игорь Огай рассказали о планах изучить дольмены в Адыгее.

Им удалось зафиксировать ранее неизвестные явления возле дольмена. С помощью приборов они проверили электромагнитное излучение и звуковое сопровождение вокруг дольмена «Хаджох-1» в поселке Каменномостском.

Звуковые сигналы были выявлены на частоте около 200 Гц, они были синхронны световым сигналам. Пульсирующий звук низкой частоты возникал каждые 10–12 минут.

В 2017 году Сергей Герасимов провел несколько научных экспериментов в районе дольмена «Хаджох-1», и каждый раз оборудование регистрировало световые сущности: в виде хвостатого плазменного сгустка, святящейся буквы Z, десятиминутного свечения внутри мегалита, которое сменилось тремя слаботемными кругами.

«И вот результат: в течение четырех минут, в пределах которых промелькнуло это двойное Z, соответствующие вольты и милливольты с очень высокой вероятностью возникают каждые 2,9 секунды, — отметил Сергей Герасимов. — Когда происходит слабое электромагнитное излучение, отмечается и небольшое изменение освещенности. Так или иначе, но момент появления этих странных свечений приходится как раз на резкое изменение амплитуды электромагнитного сигнала, зарегистрированного датчиком электромагнитного излучения».