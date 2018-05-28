Ученые: Что-то вполне реальное летает над адыгейскими дольменами и издает слышимый звук
Ученые изучили дольмен в Адыгее и предположили, что он представляет собой что-то вроде гигантского пьезокристалла
Как сообщали Юга.ру, в январе 2017 года доцент Южного федерального университета Сергей Герасимов и председатель Адыгейского регионального отделения Русского географического общества Игорь Огай рассказали о планах изучить дольмены в Адыгее.
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Им удалось зафиксировать ранее неизвестные явления возле дольмена. С помощью приборов они проверили электромагнитное излучение и звуковое сопровождение вокруг дольмена «Хаджох-1» в поселке Каменномостском.
Звуковые сигналы были выявлены на частоте около 200 Гц, они были синхронны световым сигналам. Пульсирующий звук низкой частоты возникал каждые 10–12 минут.
В 2017 году Сергей Герасимов провел несколько научных экспериментов в районе дольмена «Хаджох-1», и каждый раз оборудование регистрировало световые сущности: в виде хвостатого плазменного сгустка, святящейся буквы Z, десятиминутного свечения внутри мегалита, которое сменилось тремя слаботемными кругами.
«И вот результат: в течение четырех минут, в пределах которых промелькнуло это двойное Z, соответствующие вольты и милливольты с очень высокой вероятностью возникают каждые 2,9 секунды, — отметил Сергей Герасимов. — Когда происходит слабое электромагнитное излучение, отмечается и небольшое изменение освещенности. Так или иначе, но момент появления этих странных свечений приходится как раз на резкое изменение амплитуды электромагнитного сигнала, зарегистрированного датчиком электромагнитного излучения».
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Ученый сказал, что расшифровка данных привела к удивительным результатам, и предположил, что дольмен напоминает осциллятор системы, совершающей колебания, и представляет собой что-то вроде гигантского пьезокристалла, то есть материал, создающий очень большое электрическое напряжение при его деформации.
«Во-первых, над дольменами или около них летает что-то вполне реальное. Это регистрируют не только фото- и видеокамеры, но и электронное оборудование, поставляющее информацию об электромагнитном излучении. Самое странное заключается в том, что часто видеоэффект происходит синхронно с электромагнитным всплеском. Во-вторых, дольмены или то, что их окружает, издают слабый, а иногда даже слышимый звук. И опять: часто, очень часто появление звука сопровождается электромагнитным излучением. И наконец, внутри дольмена с завидной периодичностью что-то вспыхивает», — отметил физик.
Фактов, свидетельствующих о необычных свойствах дольменов, слишком много, утверждает Сергей Герасимов, но объяснений им пока не дал.
«Что-то внутри мегалитов или рядом с ними происходит, что нашему разумению пока недоступно. Не зря же здесь во время Второй мировой войны немцы из «Аненербе» что-то искали», — заключил ученый.
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