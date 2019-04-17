Фигуристка Загитова выступит в шоу «Чемпионы на льду» в Краснодаре
Российские фигуристы 20 и 21 апреля выступят с шоу «Чемпионы на льду» в Краснодаре
Автором программы стала заслуженный тренер России Этери Тутберидзе. В шоу примут участие такие фигуристы, как Олимпийская чемпионка 2018 года и победительница чемпионата мира — 2019 Алина Загитова, чемпионка России 2019 года Анна Щербакова, серебряная призерка ЧР-2019 Александра Трусова.
В качестве приглашенных звезд на шоу выступят пары: Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александра Степанова и Иван Букин, а также четырехкратный чемпион России в мужском одиночном катании Максим Ковтун, сообщается на сайте Баскетхоллбилеты.ру.
Начало шоу в 19:00.
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Как сообщали Юга.ру, на Олимпиаде в Пхенчхане в 2018 году Загитова побила мировой рекорд. В женском одиночном турнире она завоевала золото. В марте этого года фигуристка победила на чемпионате мира в японской Сайтаме.
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