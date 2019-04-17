Фигуристка Загитова выступит в шоу «Чемпионы на льду» в Краснодаре

Российские фигуристы 20 и 21 апреля выступят с шоу «Чемпионы на льду» в Краснодаре

Автором программы стала заслуженный тренер России Этери Тутберидзе. В шоу примут участие такие фигуристы, как Олимпийская чемпионка 2018 года и победительница чемпионата мира — 2019 Алина Загитова, чемпионка России 2019 года Анна Щербакова, серебряная призерка ЧР-2019 Александра Трусова.

В качестве приглашенных звезд на шоу выступят пары: Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александра Степанова и Иван Букин, а также четырехкратный чемпион России в мужском одиночном катании Максим Ковтун, сообщается на сайте Баскетхоллбилеты.ру.

Начало шоу в 19:00.