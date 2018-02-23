Фигуристка Загитова завоевала первое для России золото Олимпиады-2018

Российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева выиграли золото и серебро Олимпиады в Пхенчхане женском одиночном турнире

По сумме короткой и произвольной программ действующая чемпионка Европы 15-летняя Загитова заработала 239,57 балла. Эта победа принесла россиянам, выступающую под нейтральным флагом, первую золотую медаль.

Завоевавшая серебро двукратная чемпионка мира и Европы 18-летняя Медведева — 238,26.

При этом в произвольной программе обе фигуристки набрали 156,65 баллов, но у Загитовой был лучше результат в короткой программе. Напомним, в короткой программе Загитова побила мировой рекорд Медведевой, установленный на том же соревновании в Пхенчхане.

Бронза турнира — у спортсменки из Канады Кейтлин Осмонд, набравшей 198,1 балла.

После успешного выступления фигуристок олимпийская команда России поднялась сразу на несколько строчек в медальном зачете Игр-2018. Теперь она занимает 15-е место, тогда как начинала очередной соревновательный день, находясь на 21-й позиции.

Всего у россиян 14 медалей — одна золотая, пять серебряных и восемь бронзовых медалей.