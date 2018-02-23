Фигуристка Загитова завоевала первое для России золото Олимпиады-2018
Российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева выиграли золото и серебро Олимпиады в Пхенчхане женском одиночном турнире
По сумме короткой и произвольной программ действующая чемпионка Европы 15-летняя Загитова заработала 239,57 балла. Эта победа принесла россиянам, выступающую под нейтральным флагом, первую золотую медаль.
Завоевавшая серебро двукратная чемпионка мира и Европы 18-летняя Медведева — 238,26.
При этом в произвольной программе обе фигуристки набрали 156,65 баллов, но у Загитовой был лучше результат в короткой программе. Напомним, в короткой программе Загитова побила мировой рекорд Медведевой, установленный на том же соревновании в Пхенчхане.
Бронза турнира — у спортсменки из Канады Кейтлин Осмонд, набравшей 198,1 балла.
После успешного выступления фигуристок олимпийская команда России поднялась сразу на несколько строчек в медальном зачете Игр-2018. Теперь она занимает 15-е место, тогда как начинала очередной соревновательный день, находясь на 21-й позиции.
Всего у россиян 14 медалей — одна золотая, пять серебряных и восемь бронзовых медалей.
ÐÐ»Ð¸Ð½Ð° Ð—Ð°Ð³Ð¸Ñ‚Ð¾Ð²Ð°: Ð¼Ð¾Ð¼ÐµÐ½Ñ‚Ñ‹ "Ð·Ð¾Ð»Ð¾Ñ‚Ð¾Ð³Ð¾" Ð¿Ñ€Ð¾ÐºÐ°Ñ‚Ð° ��#PyeongChang2018 #figureskating #OAR pic.twitter.com/uWanTpCsne— ÐžÐ»Ð¸Ð¼Ð¿Ð¸Ð¹ÑÐºÐ¸Ðµ Ð¸Ð³Ñ€Ñ‹ (@Olympic) February 23, 2018
Все материалы по теме:
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.