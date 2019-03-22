Загитова и Медведева завоевали золото и бронзу на ЧМ по фигурному катанию
Фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева 22 марта выиграли золото и бронзу чемпионата мира в японской Сайтаме
В короткой и произвольной программе Загитова набрала 237,50 балла. Медведева показала результат в 223,80 балла. Второе место на чемпионате мира заняла Элизабет Турсынбаева из Казахстана, набравшая 224,76 балла.
Таким образом 16-летняя Алина Загитова стала самой молодой чемпионкой мира и Олимпийских игр за последние 20 лет. Кроме того, она стала первой россиянкой, которая выиграла все титулы в женском фигурном катании — Олимпиаду, чемпионаты мира и Европы, а также финал серии Гран-при.
Еще одна российская фигуристка Софья Самодурова стала восьмой, набраа 208,58 балла, сообщает RT.
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Как сообщали Юга.ру, в 2017 году Медведева установила мировой рекорд по фигурному катанию в короткой программе, а чуть позже обновила этот показатель. На Олимпиаде в Пхенчхане в 2018-м она снова побила свой же рекорд, а Загитова перебила его через несколько минут.
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