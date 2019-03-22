Загитова и Медведева завоевали золото и бронзу на ЧМ по фигурному катанию

Фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева 22 марта выиграли золото и бронзу чемпионата мира в японской Сайтаме

В короткой и произвольной программе Загитова набрала 237,50 балла. Медведева показала результат в 223,80 балла. Второе место на чемпионате мира заняла Элизабет Турсынбаева из Казахстана, набравшая 224,76 балла.

Таким образом 16-летняя Алина Загитова стала самой молодой чемпионкой мира и Олимпийских игр за последние 20 лет. Кроме того, она стала первой россиянкой, которая выиграла все титулы в женском фигурном катании — Олимпиаду, чемпионаты мира и Европы, а также финал серии Гран-при.

Еще одна российская фигуристка Софья Самодурова стала восьмой, набраа 208,58 балла, сообщает RT.