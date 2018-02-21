Российские фигуристки побили два мировых рекорда на ОИ — 2018

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Российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева побили мировые рекорды в короткой программе на Олимпиаде в Пхенчхане

Евгения Медведева набрала 81,61 балла в короткой программе и побила собственный рекорд. Ее предыдущее достижение — 81,06 балла в короткой программе командного турнира, сообщает RT.

Через несколько минут рекорд Медведевой побила Алина Загитова, набрав 82,92 балла в личном турнире.

Олимпиада в Пхенчхане Фигурное катание

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