Российские фигуристки побили два мировых рекорда на ОИ — 2018

Российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева побили мировые рекорды в короткой программе на Олимпиаде в Пхенчхане

Евгения Медведева набрала 81,61 балла в короткой программе и побила собственный рекорд. Ее предыдущее достижение — 81,06 балла в короткой программе командного турнира, сообщает RT.

Через несколько минут рекорд Медведевой побила Алина Загитова, набрав 82,92 балла в личном турнире.