Суд отказался восстановить сенаторские полномочия Рауфа Арашукова

Мосгорсуд 15 апреля признал законным решение суда первой инстанции об отстранении от должности находящегося под арестом члена Совета Федерации Рауфа Арашукова

Напомним, Басманный суд отстранил Арашукова от должности сенатора по ходатайству Главного следственного управления СК России 12 марта. Решение будет действовать до конца расследования, что подтвердил Мосгорсуд.

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Адвокаты сенатора Анна Ставицкая и Марина Андреева настаивали на незаконности постановления Басманного суда и просили суд апелляционной инстанции отменить его, передает «Интерфакс». На время отстранения от должности Арашукову назначили ежемесячное государственное пособие в размере прожиточного минимума.

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Как писали Юга.ру, Арашукова задержали в конце января во время заседания Совета Федерации. Его обвинили в участии в преступном сообществе, убийстве и давлении на свидетеля. Кто такой Рауф Арашуков и почему его арестовали — читайте в материале портала Юга.ру.