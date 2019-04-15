Арашуков в СИЗО по памяти заполнил декларацию о доходах

Рауф Арашуков, которого отстранили от должности сенатора Совета Федерации от Карачаево-Черкесии, из СИЗО в апреле направил свою декларацию о доходах

Вице-спикер Совета Федерации Юрий Воробьев заявил 10 апреля, что верхняя палата парламента не получила в срок декларацию о доходах Арашукова, которую по закону члены Совфеда должны сдавать до 1 апреля. Если это условие не выполнено, сенатора могут лишить статуса.

Адвокат Арашукова Анна Ставицкая 15 апреля сообщила, что он подавал декларацию. По ее словам, ее подзащитный сначала попросил Совет Федерации прислать ему справку 2-НДФЛ для заполнения документа. Однако отстраненного сенатора проигнорировали. После этого он составил декларацию по памяти.

Ставицкая уточнила, что Арашуков отправил документ в Совфед в установленный законом срок через администрацию СИЗО «Лефортово».

«Когда письмо отправило СИЗО, мы не знаем. Вполне может быть, что к моменту публикации сведений о доходах сенаторов это письмо еще не пришло в Совет Федерации, так как это процедура не быстрая», — пояснила адвокат.