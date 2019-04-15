Арашуков в СИЗО по памяти заполнил декларацию о доходах
Рауф Арашуков, которого отстранили от должности сенатора Совета Федерации от Карачаево-Черкесии, из СИЗО в апреле направил свою декларацию о доходах
Вице-спикер Совета Федерации Юрий Воробьев заявил 10 апреля, что верхняя палата парламента не получила в срок декларацию о доходах Арашукова, которую по закону члены Совфеда должны сдавать до 1 апреля. Если это условие не выполнено, сенатора могут лишить статуса.
Адвокат Арашукова Анна Ставицкая 15 апреля сообщила, что он подавал декларацию. По ее словам, ее подзащитный сначала попросил Совет Федерации прислать ему справку 2-НДФЛ для заполнения документа. Однако отстраненного сенатора проигнорировали. После этого он составил декларацию по памяти.
Ставицкая уточнила, что Арашуков отправил документ в Совфед в установленный законом срок через администрацию СИЗО «Лефортово».
«Когда письмо отправило СИЗО, мы не знаем. Вполне может быть, что к моменту публикации сведений о доходах сенаторов это письмо еще не пришло в Совет Федерации, так как это процедура не быстрая», — пояснила адвокат.
Воробьев отметил, что направил письмо Арашукову и попросил разъяснить, почему тот не представил декларацию в срок. После получения его ответа комиссия по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе сенаторов проведет анализ ситуации и всех документов. Затем Совет Федерации примет решение о статусе Арашукова, сообщает «Интерфакс».
Как писали Юга.ру, Арашукова задержали в конце января во время заседания Совета Федерации. Его обвинили в участии в преступном сообществе, убийстве и давлении на свидетеля. Кто такой Рауф Арашуков и почему его арестовали — читайте в материале портала Юга.ру.
12 марта суд отстранил Арашукова от должности сенатора по ходатайству Главного следственного управления СК России. Решение будет действовать до конца расследования уголовного дела.
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