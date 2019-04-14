Мэр Краснодара вместе с другими чиновниками пробежал на марафоне 5 км

Глава Краснодара Евгений Первышов 14 апреля принял участие в ежегодном легкоатлетическом забеге на 5 км

Забег провели в 15-й раз. В нем приняли участие более 5 тыс. человек. Участники пробежали по улице Красной от Театральной площади до фонтана у здания Законодательного собрания края и обратно. Забеги организовали на две дистанции: основная — 5 км для взрослых, детская — 1,6 км.

Мэр пробежал дистанцию за 27 минут 8 секунд. Это расстояние преодолел и организатор забега Алексей Пшеничный, а также старейший марафонец Краснодара Михаил Кузьменко.

В марафоне также приняли участие глава Прикубанского округа Александр Журавлев, замглавы департамента городского хозяйства и ТЭК Павел Абрамчик, замдиректора департамента по связям с общественностью и взаимодействию с правоохранительными органами Вячеслав Терещенко, главный архитектор Краснодара Наталья Машталир, начальник отдела МКУ «Информационный центр по обеспечению градостроительной деятельности» Александр Марьенко, помощники главы города Владимир Вербицкий и Дмитрий Медведев.

Самому старшему участнику забега 82 года, самому младшему — восемь месяцев. По правилам возможно участие родителей с детьми в колясках. По результатам забега наградили победителей и призеров в пяти возрастных категориях среди мужчин и женщин, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.