Мэр Краснодара вместе с другими чиновниками пробежал на марафоне 5 км
Глава Краснодара Евгений Первышов 14 апреля принял участие в ежегодном легкоатлетическом забеге на 5 км
Забег провели в 15-й раз. В нем приняли участие более 5 тыс. человек. Участники пробежали по улице Красной от Театральной площади до фонтана у здания Законодательного собрания края и обратно. Забеги организовали на две дистанции: основная — 5 км для взрослых, детская — 1,6 км.
Мэр пробежал дистанцию за 27 минут 8 секунд. Это расстояние преодолел и организатор забега Алексей Пшеничный, а также старейший марафонец Краснодара Михаил Кузьменко.
В марафоне также приняли участие глава Прикубанского округа Александр Журавлев, замглавы департамента городского хозяйства и ТЭК Павел Абрамчик, замдиректора департамента по связям с общественностью и взаимодействию с правоохранительными органами Вячеслав Терещенко, главный архитектор Краснодара Наталья Машталир, начальник отдела МКУ «Информационный центр по обеспечению градостроительной деятельности» Александр Марьенко, помощники главы города Владимир Вербицкий и Дмитрий Медведев.
Самому старшему участнику забега 82 года, самому младшему — восемь месяцев. По правилам возможно участие родителей с детьми в колясках. По результатам забега наградили победителей и призеров в пяти возрастных категориях среди мужчин и женщин, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
19 мая Краснодар во второй раз примет участие во всероссийском проекте «Забег». Участники олжны будут преодолеть дистанции 2, 5, 10 и 21,1 км.
Как сообщали Юга.ру, в феврале 2018 года мэр Краснодара Евгений Первышов принял участие в ультрамарафоне и пробежал 5 км. Также он играл с горожанами в футбол, баскетбол, волейбол.
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