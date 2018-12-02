Мэр Краснодара сыграл в баскетбол с титулованными спортсменами и школьниками

Глава Краснодара Евгений Первышов и титулованные баскетболисты приняли участие в открытом уроке по баскетболу в гимназия № 82

Мероприятие прошло в рамках серии открытых уроков по различным видам спорта. В нем приняли участие генеральный менеджер ПБК «Локомотив-Кубань», трехкратный чемпион Евролиги, шестикратный обладатель Кубка России Алексей Саврасенко, обладатель Кубка чемпионов ФИБА 2004 года, обладатель Кубка ULEB 2006 года Валентин Кубраков, победитель Чемпионата мира среди школьников и первенства России по баскетболу 3×3 Хасан Кипкеев. В игре также приняли участие чиновники мэрии города. А разминку провел Зубастик — талисман «Локомотива-Кубани».

Участники разделились на две команды, одну из которых возглавил Первышов, другую — Саврасенко. Судьей соревнований выступил заслуженный тренер России Василий Сивер — спортивный директор молодежных проектов ПБК «Локомотив-Кубань».

После игры ребята пообщались с главой города и спортсменами в неформальной обстановке. Саврасенко отметил, что сейчас при содействии мэрии в Краснодаре реализуют несколько проектов «Локомотива-Кубани», направленных на развитие молодежного и детского спорта. В частности, в рамках программы «Локостарт» лучшие студенты и выпускники вузов по физкультуре и спорту занимаются с учениками школ. 12 школ уже участвуют в проекте, на рассмотрении для включения в проект — 82-я гимназия.

В завершении встречи Первышов и Саврасенко вручили школьной баскетбольной команде мячи с автографами спортсменов «Локо», сообщили в пресс-службе городской администрации.

Как сообщали Юга.ру, ранее Первышов играл в футбол с горожанами и школьными преподавателями; на празднике в честь открытия новой спортплощадки в Рождественском парке он сыграл в пляжный волейбол. А в рамках открытых уроков также сыграл в волейбол со школьниками.