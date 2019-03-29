Чиновник из Тбилисского района решил за год пробежать 1000 км

Заместитель главы Тбилисского района, победитель конкурса «Лидеры Кубани» Станислав Гайнюченко запустил в своем инстаграме спортивный проект #Кубаньвдвижении

До конца года он намерен пробежать 1000 км. Основная цель — сделать занятия бегом регулярными. В своем аккаунте Станислав Гайнюченко регулярно отчитывается о преодоленных дистанциях, сообщила 29 марта пресс-служба администрации Тбилисского района.

Своим примером чиновник намерен призвать как можно больше людей начать заниматься спортом. К проекту уже присоединились несколько человек. Они размещают посты, посвященные тренировкам, с хештегом #Кубаньвдвижении.