Чиновник из Тбилисского района решил за год пробежать 1000 км
Заместитель главы Тбилисского района, победитель конкурса «Лидеры Кубани» Станислав Гайнюченко запустил в своем инстаграме спортивный проект #Кубаньвдвижении
До конца года он намерен пробежать 1000 км. Основная цель — сделать занятия бегом регулярными. В своем аккаунте Станислав Гайнюченко регулярно отчитывается о преодоленных дистанциях, сообщила 29 марта пресс-служба администрации Тбилисского района.
Своим примером чиновник намерен призвать как можно больше людей начать заниматься спортом. К проекту уже присоединились несколько человек. Они размещают посты, посвященные тренировкам, с хештегом #Кубаньвдвижении.
Как сообщали Юга.ру, в феврале 2018 года мэр Краснодара Евгений Первышов принял участие в ультрамарафоне и пробежал 5 км. Также он играл с горожанами в футбол, баскетбол, волейбол.
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