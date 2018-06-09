Мэр Краснодара сыграл в футбол с горожанами

Сборная администрации Краснодара провела матч с командой Комсомольского и Пашковского микрорайонов на поле ГНС «Спартак»

В командах было по восемь игроков. В составе сборной администрации города выступал мэр Евгений Первышов, он занял позицию центрального защитника. Также в команде были начальник управления муниципального контроля Дмитрий Водолацкий, первый замглавы администрации Западного округа Александр Журавлев, сотрудники управления муниципального контроля Александр Богданов, Карен Аветикянц и Андрей Мельников, специалист департамента муниципальной собственности и городских земель Дмитрий Швец и сотрудник управления культуры Дмитрий Минжулов.

Этом матч стал первым из серии встреч, которые состоятся в течение полутора месяцев в разных районах города. В итоге победу одержала сборная Комсомольского и Пашковского микрорайонов со счетом 7:2. Соперники договорились провести матч-реванш, передает пресс-служба администрации Краснодара.

После игры мэр пообщался с горожанами и обсудил вопросы микрорайонов — реконструкцию и оснащение современным оборудованием спортплощадок, озеленение Комсомольского микрорайона.

«Главная идея — формирование единой команды: городской власти и жителей Краснодара. Футбол, волейбол, массовые забеги — все это нас объединяет, снимает условности, способствует хорошему диалогу», — считает глава города.