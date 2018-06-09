Мэр Краснодара сыграл в футбол с горожанами
Сборная администрации Краснодара провела матч с командой Комсомольского и Пашковского микрорайонов на поле ГНС «Спартак»
В командах было по восемь игроков. В составе сборной администрации города выступал мэр Евгений Первышов, он занял позицию центрального защитника. Также в команде были начальник управления муниципального контроля Дмитрий Водолацкий, первый замглавы администрации Западного округа Александр Журавлев, сотрудники управления муниципального контроля Александр Богданов, Карен Аветикянц и Андрей Мельников, специалист департамента муниципальной собственности и городских земель Дмитрий Швец и сотрудник управления культуры Дмитрий Минжулов.
Этом матч стал первым из серии встреч, которые состоятся в течение полутора месяцев в разных районах города. В итоге победу одержала сборная Комсомольского и Пашковского микрорайонов со счетом 7:2. Соперники договорились провести матч-реванш, передает пресс-служба администрации Краснодара.
После игры мэр пообщался с горожанами и обсудил вопросы микрорайонов — реконструкцию и оснащение современным оборудованием спортплощадок, озеленение Комсомольского микрорайона.
«Главная идея — формирование единой команды: городской власти и жителей Краснодара. Футбол, волейбол, массовые забеги — все это нас объединяет, снимает условности, способствует хорошему диалогу», — считает глава города.
В конце мая мэр предложил провести серию футбольных матчей с последующим общением между командами администрации и жителями микрорайонов города и пригородных поселков. Для этого нужно собрать команду и пригласить на свою площадку сборную Евгения Первышова.
Помощник главы Краснодара Владимир Вербицкий сообщил об этом на своей странице в фейсбуке. За первую неделю поступило более 40 заявок от жителей Пашковского, Комсомольского, Фестивального и «Губернского» микрорайонов, а также учхоза «Кубань».
Как сообщали Юга.ру, в мае Евгений Первышов сыграл в пляжный волейбол с жителями Юбилейного микрорайона Краснодара. Также в этом году мэр месте с 2 тыс. горожан принял участие в полумарафоне «ЗаБег» и пробежал ультрамарафон.
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