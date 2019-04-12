Минприроды РФ поддержало Адыгею в реализации проекта по сохранению самшита

Министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин назвал значимым проект по сохранению самшита колхидского «Сохраним корни»

О реализации экологического проекта «Сохраним корни» и других инициативах по сохранению уникального природного наследия республики рассказал 11 апреля глава Адыгеи Мурат Кумпилов во время встречи в Москве с федеральным министром. В беседе обсудили необходимость сохранения исчезающего в природе самшита колхидского. В России его последние резерваты находятся в Адыгее, сообщили в пресс-службе главы республики.

Кумпилов отметил, что в республике запустили добровольческий проект «Сохраним корни», одним из главных направлений которого является сохранение самшита колхидского. Проект стартовал в августе 2018 года на молодежном форуме «Фишт-2018». «Вместе с тем работа по сохранению уникального реликтового растения имеет всероссийское значение и требует федеральной поддержки», — сказал Кумпилов. Министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин поддержал инициативу главы Адыгеи, подчеркнув необходимость реализации любых масштабных проектов, направленных на бережное отношение к окружающей среде и природным ресурсам.

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