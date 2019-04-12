Минприроды РФ поддержало Адыгею в реализации проекта по сохранению самшита

Адыгея

Распечатать

Министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин назвал значимым проект по сохранению самшита колхидского «Сохраним корни»

О реализации экологического проекта «Сохраним корни» и других инициативах по сохранению уникального природного наследия республики рассказал 11 апреля глава Адыгеи Мурат Кумпилов во время встречи в Москве с федеральным министром.

В беседе обсудили необходимость сохранения исчезающего в природе самшита колхидского. В России его последние резерваты находятся в Адыгее, сообщили в пресс-службе главы республики.

Читайте также:

Кумпилов отметил, что в республике запустили добровольческий проект «Сохраним корни», одним из главных направлений которого является сохранение самшита колхидского. Проект стартовал в августе 2018 года на молодежном форуме «Фишт-2018».

«Вместе с тем работа по сохранению уникального реликтового растения имеет всероссийское значение и требует федеральной поддержки», — сказал Кумпилов.

Министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин поддержал инициативу главы Адыгеи, подчеркнув необходимость реализации любых масштабных проектов, направленных на бережное отношение к окружающей среде и природным ресурсам.

Читайте также:

Как сообщали Юга.ру, экологи пришли к выводу, что краснокнижный реликт хорошо перенес зиму, но по-прежнему остается под угрозой. С 2012 года огневка почти полностью уничтожила самшитовые леса на Западном Кавказе и Черноморском побережье.

В России сохранилось всего два участка естественного произрастания самшита, в том числе в Адыгее на территории 4,6 га. За последние два года в республике высадили около 1 тыс. саженцев самшита колхидского, увеличив площадь резервата до 5 га.

Министерство природных ресурсов и экологии РФ Наука Растениеводство Экология
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Данные клиентов из черного списка Центробанка попали в интернет
Проект о животных Barking Store объявил сбор для помощи приюту-хоспису в Дагестане
Минприроды РФ поддержало Адыгею в реализации проекта по сохранению самшита
В Краснодаре будут судить двух застройщиков за хищение 75 млн рублей почти у 100 человек
В Адыгее пастуха и водителя оштрафовали за ДТП с двумя погибшими коровами
Женщина погибла в ДТП под Белореченском

Лента новостей

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Читайте также

Реклама на портале