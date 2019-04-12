В Египте студентов из Ингушетии обвинили в экстремизме
В Египте 9 апреля предъявили обвинение студентам из Ингушетии, которые уже полгода находятся в тюрьме в Каире
В августе 2018 года в Каире задержали граждан России, которые учились в исламском университете Каира. Нескольких россиян отпустили, однако пятеро студентов остаются в заключении.
Первое заседание суда состоялось 9 апреля, тогда же студентам предъявили обвинение. Процесс был закрытым, на него не пустили российских дипломатов и отца одного из задержанных. Однако к молодым людям впервые допустили адвоката, сообщил «Кавказский Узел» со ссылкой на сотрудника посольства России в Египте Юсупа Абакарова.
По его словам, дело рассматривают в отношении четверых студентов из Ингушетии и одной женщины из Киргизии, которая также является гражданкой России. Известно, что у нее пятеро детей. О судьбе пятого задержанного уроженца Ингушетии Хизира Дугиева до сих пор нет информации. Египетские силовики отрицают его арест, а российские дипломаты не смогли выяснить, где он.
Адвокат отметил, что доказательств вины студентов следствие пока не представило.
Как сообщали Юга.ру, семьи пяти ингушских студентов, которые учатся в Каире, сообщили, что с августа 2018 года не могут связаться с молодыми людьми. Спустя полгода глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров пообещал разобраться с ситуацией.
В феврале стало известно, что четверо задержанных в Египте ингушских студентов находятся под арестом. В начале марта пятого студента нашли в тюрьме Каира.
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