Арестованные в Египте студенты из Ингушетии объявили голодовку

Молодые люди, которых больше полугода держат в тюрьме Каира, в начале апреля объявили голодовку, пытаясь добиться освобождения

В августе 2018 года в Каире задержали граждан России, которые учились в исламском университете Каира. Нескольких россиян отпустили, однако пятеро студентов остаются в заключении.

Мать одного из задержанных Марем Дзейтова 7 апреля сообщила, что молодые люди решили объявить голодовку и отказались от еды, воды и медицинской помощи из-за того, что им не предъявляют четких обвинений.

«Нам передали, что состояние наших детей не самое лучшее, и мой муж отправился в Египет на свидание. Он подтвердил, что ребят плохо кормят, они были бледны и ослаблены. Пять дней назад они объявили голодовку», — сказала Марем Дзейтова.

По ее словам, что очередной судебный процесс назначен на 10 апреля.

Пресс-атташе посольства РФ в Египте Федор Замуруев сообщил радиостанции «Говорит Москва», что российские дипломаты связались с египетскими властями для разрешения этой ситуации.

Как писали Юга.ру, в январе 2019 года глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров пообещал разобраться с ситуацией с пятью студентами, которые полгода назад пропали в Египте.

В феврале стало известно, что четверо задержанных в Египте ингушских студентов находятся под арестом. В начале марта пятого студента нашли в тюрьме Каира.

Сообщалось, что молодых подозревают в экстремизме, еще одной причиной называли нарушения миграционного законодательства, однако им не предъявляли обвинений и держали в заключении.