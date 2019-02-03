Четверых задержанных в Египте ингушских студентов арестовали

В Египте взяли под стражу четверых студентов из Ингушетии, которых полгода назад задержали

Об этом 2 февраля главе республики Юнус-Беку Евкурову рассказал депутат Госдумы РФ Юшаа Газгиреев. Он отметил, что судьба еще одного студента пока неизвестна.

По словам депутата, на днях планируют провести встречу посла Египта с представителями Комитета по международным делам Госдумы и сенаторами от республики, сообщает «Интерфакс-Юг».