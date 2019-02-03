Четверых задержанных в Египте ингушских студентов арестовали
В Египте взяли под стражу четверых студентов из Ингушетии, которых полгода назад задержали
Об этом 2 февраля главе республики Юнус-Беку Евкурову рассказал депутат Госдумы РФ Юшаа Газгиреев. Он отметил, что судьба еще одного студента пока неизвестна.
По словам депутата, на днях планируют провести встречу посла Египта с представителями Комитета по международным делам Госдумы и сенаторами от республики, сообщает «Интерфакс-Юг».
Как писали Юга.ру, семьи пяти ингушских студентов, которые учатся в Каире, в январе сообщили, что с августа 2018 года не могут связаться с молодыми людьми. В МИД России отметили, что не имеют официальной информации о задержании студентов. Однако в ведомстве предположили, что оно связано с нарушением местного миграционного законодательства. Евкуров пообещал разобраться в ситуации.
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