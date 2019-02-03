Четверых задержанных в Египте ингушских студентов арестовали

Ингушетия, В мире

Распечатать

В Египте взяли под стражу четверых студентов из Ингушетии, которых полгода назад задержали

Об этом 2 февраля главе республики Юнус-Беку Евкурову рассказал депутат Госдумы РФ Юшаа Газгиреев. Он отметил, что судьба еще одного студента пока неизвестна.

По словам депутата, на днях планируют провести встречу посла Египта с представителями Комитета по международным делам Госдумы и сенаторами от республики, сообщает «Интерфакс-Юг».

Как писали Юга.ру, семьи пяти ингушских студентов, которые учатся в Каире, в январе сообщили, что с августа 2018 года не могут связаться с молодыми людьми. В МИД России отметили, что не имеют официальной информации о задержании студентов. Однако в ведомстве предположили, что оно связано с нарушением местного миграционного законодательства. Евкуров пообещал разобраться в ситуации.

Студенты Юнус-Бек Евкуров
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

«Локомотив-Кубань» в выездном матче проиграл ЦСКА
Во дворе дома в Краснодаре сгорел внедорожник
В России предложили обустроить при тюрьмах хосписы
Тело руководителя развлекательного центра «Темерницкий» нашли с пулевым ранением в Ростове — СМИ
Трое мужчин избили битой и выстрелили в покупателя магазина автозапчастей в Ингушетии
В Краснодаре водитель легковушки погиб, врезавшись в столб

Лента новостей

Статьи

Бесплатная йога и танцы, поездка в Домбай и урок рисования

Чем заняться в выходные 2-3 февраля

Статьи

Как пройти обследование у онколога бесплатно и без записи

Краевая акция «Кубань против рака»

Статьи Партнерский

Водопады в часе езды от Краснодара

Как добраться к Богатырским пещерам и Дантову ущелью на машине

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале