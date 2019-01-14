В Египте полгода назад задержали пятерых ингушских студентов. Евкуров пообещал разобраться в ситуации
Посольство и российские консульства в Египте выясняют причины задержания ингушских студентов, проходящих обучение в исламском университете Каира
Семьи пяти ингушских студентов, которые учатся в Каире, сообщили, что с августа 2018 года не могут связаться с молодыми людьми. По словам родственников студентов, задержанных содержат в бетонных камерах без матрацев и достаточного питания.
Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров обсудил ситуацию с постоянным представителем республики Алиханом Цечоевым. Ранее постпред встретился с послом Египта в России Ихабом Ахмедом Талаатом Насром.
По предварительной информации, студентов задержали правоохранительные органы Египта. Цечоев сообщил, что сейчас посольство и российские консульства в Египте устанавливают местонахождение студентов и причины задержания.
Евкуров выразил надежду, что ситуация разрешится в ближайшее время. Он поручил своему помощнику-советнику по делам религии Магомеду Дзаурову предупредить жителей, что при выезде на обучение за пределы РФ нужно соблюдать миграционное законодательство и правила регистрации.
«В ближайшее время в республике будет создана специальная организация для желающих выехать за рубеж для получения религиозного образования, где молодые люди будут проходить проверку и получать консультативную помощь», — написал 14 января глава Ингушетии на своей странице «ВКонтакте».
Он также поручил советнику до конца февраля сформировать базу обучающихся в религиозных заведениях за пределами республики.
В МИД России отметили, что не имеют официальной информации о задержании студентов. Однако в ведомстве предположили, что оно связано с нарушением местного миграционного законодательства, написал «Кавказский узел».
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