В Египте полгода назад задержали пятерых ингушских студентов. Евкуров пообещал разобраться в ситуации

Ингушетия, В мире

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Посольство и российские консульства в Египте выясняют причины задержания ингушских студентов, проходящих обучение в исламском университете Каира

Семьи пяти ингушских студентов, которые учатся в Каире, сообщили, что с августа 2018 года не могут связаться с молодыми людьми. По словам родственников студентов, задержанных содержат в бетонных камерах без матрацев и достаточного питания.

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров обсудил ситуацию с постоянным представителем республики Алиханом Цечоевым. Ранее постпред встретился с послом Египта в России Ихабом Ахмедом Талаатом Насром.

По предварительной информации, студентов задержали правоохранительные органы Египта. Цечоев сообщил, что сейчас посольство и российские консульства в Египте устанавливают местонахождение студентов и причины задержания.

Евкуров выразил надежду, что ситуация разрешится в ближайшее время. Он поручил своему помощнику-советнику по делам религии Магомеду Дзаурову предупредить жителей, что при выезде на обучение за пределы РФ нужно соблюдать миграционное законодательство и правила регистрации.

«В ближайшее время в республике будет создана специальная организация для желающих выехать за рубеж для получения религиозного образования, где молодые люди будут проходить проверку и получать консультативную помощь», — написал 14 января глава Ингушетии на своей странице «ВКонтакте».

Он также поручил советнику до конца февраля сформировать базу обучающихся в религиозных заведениях за пределами республики.

В МИД России отметили, что не имеют официальной информации о задержании студентов. Однако в ведомстве предположили, что оно связано с нарушением местного миграционного законодательства, написал «Кавказский узел»

Египет Международные отношения Мигранты Религия Студенты Юнус-Бек Евкуров
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