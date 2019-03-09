Пятого студента из Ингушетии, пропавшего в Египте, нашли в тюрьме Каира

Ингушетия, В мире

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Пятый ингушский студент, который пропал в Египте, находится в тюрьме Каира

Как писали Юга.ру, семьи пяти ингушских студентов, которые учатся в Каире, в январе сообщили, что с августа 2018 года не могли связаться с молодыми людьми. В МИД России отметили, что не имеют официальной информации о задержании студентов. Однако в ведомстве предположили, что оно связано с нарушением местного миграционного законодательства. Евкуров пообещал разобраться в ситуации.

В феврале стало известно, что четверых задержанных в Египте ингушских студентов арестовали. Судьба пятого молодого человека оставалась неизвестной.

«Интерфакс» 8 марта сообщил, что по данным аппарата уполномоченного по правам человека в Ингушетии, пятый ингушский студент находится в тюрьме Каира. Эту информацию ведомство получило от уполномоченного по правам человека в России.

В аппарате уполномоченного пытались выяснить причины задержания студента. Однако власти Египта сослались на чрезвычайное положение, действующее в стране с апреля 2017 года. В связи этим правоохранительные органы не могут предоставлять данные об иностранцах, задержанных за нарушения местного законодательства.

Посольство РФ в Египте запросило у компетентных органов Египта разрешение на посещения гражданина России.

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