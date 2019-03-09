Пятого студента из Ингушетии, пропавшего в Египте, нашли в тюрьме Каира
Пятый ингушский студент, который пропал в Египте, находится в тюрьме Каира
Как писали Юга.ру, семьи пяти ингушских студентов, которые учатся в Каире, в январе сообщили, что с августа 2018 года не могли связаться с молодыми людьми. В МИД России отметили, что не имеют официальной информации о задержании студентов. Однако в ведомстве предположили, что оно связано с нарушением местного миграционного законодательства. Евкуров пообещал разобраться в ситуации.
В феврале стало известно, что четверых задержанных в Египте ингушских студентов арестовали. Судьба пятого молодого человека оставалась неизвестной.
«Интерфакс» 8 марта сообщил, что по данным аппарата уполномоченного по правам человека в Ингушетии, пятый ингушский студент находится в тюрьме Каира. Эту информацию ведомство получило от уполномоченного по правам человека в России.
В аппарате уполномоченного пытались выяснить причины задержания студента. Однако власти Египта сослались на чрезвычайное положение, действующее в стране с апреля 2017 года. В связи этим правоохранительные органы не могут предоставлять данные об иностранцах, задержанных за нарушения местного законодательства.
Посольство РФ в Египте запросило у компетентных органов Египта разрешение на посещения гражданина России.
Алексей Андронов о матче «Краснодара» против «Валенсии» в 1/8 финала Лиги Европы
Чем заняться в выходные 8-10 марта, выбор Эволюции Юга.ру
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.