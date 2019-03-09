Пятого студента из Ингушетии, пропавшего в Египте, нашли в тюрьме Каира

Пятый ингушский студент, который пропал в Египте, находится в тюрьме Каира

Как писали Юга.ру, семьи пяти ингушских студентов, которые учатся в Каире, в январе сообщили, что с августа 2018 года не могли связаться с молодыми людьми. В МИД России отметили, что не имеют официальной информации о задержании студентов. Однако в ведомстве предположили, что оно связано с нарушением местного миграционного законодательства. Евкуров пообещал разобраться в ситуации. В феврале стало известно, что четверых задержанных в Египте ингушских студентов арестовали. Судьба пятого молодого человека оставалась неизвестной.