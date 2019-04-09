В администрации Сочи провели выемку документов

Утром 8 апреля сотрудники правоохранительных органов провели выемку документов и допросили сотрудников администрации Сочи

Собеседник отметил, что такие следственные действия — обычное дело и никого из сотрудников администрации не задержали.

«Вчера утром пришли сотрудники правоохранительных органов, забрали какие-то документы, допросили некоторых людей. В рамках какого дела — не знаю. Они периодически что-то запрашивают и забирают, проводят свои следственные действия», — рассказал порталу Юга.ру сотрудник пресс-службы мэрии Сочи.

Как сообщали Юга.ру, 17 октября 2018 года стало известно , что в мэрии Сочи провели обыски. После этого задержали первого вице-мэра Сергея Юрина и бывшего замглавы города, заместителя директора АНО «Росгонки» Анатолия Рыкова. По предварительной информации, они проходят по одному делу, которое связано с деятельностью администрации курорта.

В апреле 2018 года задержали первого заместителя мэра Сочи Мугдина Чермита. Позже его арестовали по делу о незаконной выдаче разрешения на строительство.

В феврале 2019-го суд продлил срок содержания Чермита под стражей до конца августа. Он свою вину не признал. Чиновник до сих пор не уволен из администрации курорта.