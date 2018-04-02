Глава Адыгеи взял на контроль проблему пробок на месте строительства развязки под Краснодаром

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов взял на контроль ситуацию с автомобильными заторами на Южном обходе на трассе М4 «Дон» под Краснодаром, где строят трехуровневую развязку

Водители сообщили, что в зоне строительства периодически образуются многокилометровые пробки, они увеличиваются в часы пик и в период активизации работ, когда строители сужают проезжую часть для машин. В результате ожидание в пробке доходит до пяти-шести часов.

Например, 29 марта около полуночи «Яндекс» зафиксировал самую длинную пробку для этого времени суток за неделю — затор растянулся на 8 км. Машины стояли на Южном обходе от поселка Прикубанского до трассы М4 «Дон». В это же время на Восточном обходе от Южного обхода до улицы Адыгейской образовалась пробка длиной 3,4 км. Водители преодолевали это расстояние 24 минуты, что на 21 минуту больше обычного.

«Это территория Адыгеи, но за строительство несет ответственность госкомпания "Автодор". Несмотря на то, что это федеральная трасса, которая находится рядом с Краснодаром, нам небезразлична сложившая дорожная ситуация. Строителям и сотрудникам ГИБДД нужно было заранее предусмотреть возможность образования пробки и предупредить транспортный коллапс», — сказал Кумпилов.

Глава Адыгеи поручил провести совещание по вопросам завершения строительства развязки, а сотрудникам ГИБДД — эффективнее регулировать дорожное движение и информировать водителей об объездных путях.

Кумпилов подтвердил, что работы должны быть завершены в этом году.

Как сообщали Юга.ру, в апреле 2017 года начальник Краснодарского территориального управления госкомпании «Автодор» Николай Ильин заверил, что строительство развязки завершится в сентябре 2018-го. В итоге на объекте сменилось два подрядчика. В настоящий момент генподрядчиком является компания ЗАО «ИПС».