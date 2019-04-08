«Ахмат» одержал победу над «Оренбургом»
Футбольный клуб «Ахмат» 8 апреля в выездном матче 22-го тура Российской премьер-лиги обыграл «Оренбург»
Игра завершилась со счетом 1:3. Первый гол встречи на 4-й минуте забил защитник оренбуржцев Сергей Терехов. На 37-й минуте Раванелли сравнял счет. Еще два гола в составе грозненцев забили Олег Иванов и Неким Балай.
Поединок на стадионе «Газовик» посетили 4 тыс. 425 болельщиков.
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После этой игры чеченский клуб набрал 30 очков и поднялся на девятую строчку в турнирной таблице чемпионата России. «Оренбург» отстает на одно очко и занимает десятую строчку.
В следующем туре «Ахмат» 13 апреля на своей арене примет «Локомотив», а «Оренбург» в этот же день в Москве сыграет с ЦСКА.
Как сообщали Юга.ру, ранее в 22-м нуте РПЛ «Анжи» сыграл вничью с «Динамо», «Краснодар» одолел самарские «Крылья Советов», а «Ростов» уступил «Уфе».
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