«Ахмат» одержал победу над «Оренбургом»

Чечня, Вся Россия

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Футбольный клуб «Ахмат» 8 апреля в выездном матче 22-го тура Российской премьер-лиги обыграл «Оренбург»

Игра завершилась со счетом 1:3. Первый гол встречи на 4-й минуте забил защитник оренбуржцев Сергей Терехов. На 37-й минуте Раванелли сравнял счет. Еще два гола в составе грозненцев забили Олег Иванов и Неким Балай.

Поединок на стадионе «Газовик» посетили 4 тыс. 425 болельщиков.

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После этой игры чеченский клуб набрал 30 очков и поднялся на девятую строчку в турнирной таблице чемпионата России. «Оренбург» отстает на одно очко и занимает десятую строчку.

В следующем туре «Ахмат» 13 апреля на своей арене примет «Локомотив», а «Оренбург» в этот же день в Москве сыграет с ЦСКА.

Как сообщали Юга.ру, ранее в 22-м нуте РПЛ «Анжи» сыграл вничью с «Динамо», «Краснодар» одолел самарские «Крылья Советов», а «Ростов» уступил «Уфе».

РПЛ ФК «Ахмат» ФК «Оренбург» Футбол
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