Игнатьев вернулся, вместе с ним и «Краснодар». Алексей Андронов о финише чемпионата России для «Краснодара» и прогнозах на итог турнира

Специально для Юга.ру спортивный журналист Алексей Андронов предполагает, как пройдет финальный отрезок чемпионата России для ФК «Краснодар», и делает прогнозы на финал чемпионата.

Алексей Андронов

— 5:0 против «Анжи» — сомнительный повод для текста. Надеюсь, наши постоянные читатели не обиделись. Говорить тут совершенно не о чем. Уровень оппозиции, концентрации был совершенно разным.

Ну о чем еще рассуждать, если руководители махачкалинского клуба сами сообщают: есть удобный нам рейс из Краснодара в Махачкалу, но мы им не полетим, потому что у нас нет денег. Занавес. Магомед Адиев, тренер гостей, успел «сходить в отставку и вернуться». Что логично: где еще «Анжи» сейчас найдет себе тренера?

Главное событие этого матча — торжественное возвращение в состав «Краснодара» Ивана Игнатьева. Топор непонимания стороны зарыли по-тихому, ограничившись ничего не значащим набором слов. Не будем усердствовать и искать правду. Все хорошо, когда все хорошо. Теории заговоров и вопросы покупки Игнатьевым автомобиля изрядно утомили. Давайте о футболе. И вот как раз о футболе-то — сразу стало ясно, как Игнатьева не хватало этот месяц. Был бы он в составе — и в Европе, и в России результаты могли быть иными. И только время рассудит и покажет, что именно потерял «Краснодар» за это время. 1/4 Лиги Европы — я уверен, что потерял. Чемпионат — посмотрим.

Сейчас теневым фаворитом премьер-лиги, на мой взгляд, является «Локомотив». До воскресного матча с «Зенитом», как минимум. Скорее всего, эта игра и определит — будет еще реальная борьба за чемпионство или нет. Причем «Локомотив» сражается не только за себя, но и за остальных. За «Краснодар» в том числе, поскольку без потерь «Зенита» не обойтись уже никому.

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С возвращением Игнатьева игра «Краснодара» посвежела прежде всего в атаке. И голы опять пошли породистые, качественные. Особенно тот, что головой забил Шапи — на мой взгляд, просто фантастика. Шедеврище, как сказал бы один коллега. У Шапи, кстати, теперь есть персональное блюдо (у кого еще из футболистов оно есть?). Во всем в Краснодаре известном баре Mr Drunke. Очень жду приезда, чтобы попробовать.

Вообще история развития любого клуба, и любой команды — это не только и не столько позитивные времена, когда все ладятся, победа сменяет победу, и все довольны. Кризисы значат намного больше. И умение из них выбираться. 11 матчей без побед — это, конечно, кризис. Когда-то Оливер Кан пустил в широкий мир фразу из мира вратарского: «Любого голкипера характеризуют не отраженные им удары, а пропущенные им мячи». В этом больше мудрости, чем может показаться на первый взгляд. И вот очень интересно, как этот кризис «Краснодар» преодолеет на длинной дистанции. «Анжи» не показатель, могут не стать им и «Крылья Советов», учитывая их текущую форму. Но весь финиш в комплексе точно покажет, что произошло, и как.

Предлагаю поиграть в такую игру: составить прогноз на финиш «Краснодара». Я сделаю это прямо сейчас, вы можете согласиться или нет. Если уж очень хочется — присылайте свои варианты (без раскладки, точное количество очков после 30-го тура) в комментариях к этой статье в твитере или фейсбуке. Интересно будет в любом случае. Итак, с учетом сегодняшней игры с самарцами, «Краснодару» останется сыграть девять матчей. Вот мой прогноз:

«Крылья Советов» (д) — 3 очка; «Динамо» (г) — 1 очко; «Зенит» (д) — 3 очка; «Ахмат» (г) — 3 очка; ЦСКА (д) — 1 очко; «Ростов» (г) — 1 очко; «Енисей» (г) — 3 очка; «Арсенал» (г) — 1 очко; «Рубин» (д) — 3 очка.

Итого, по моим подсчетам, у «Краснодара» будет 57 очков по итогам турнира. Отметим, кстати, что его ждет серия из трех матчей на выезде подряд, правда, страшна она не соперниками, а перелетами-переездами.

Для чемпионства, как мне кажется, этого не хватит. Без раскладов по играм, просто вариант «посмотри в будущее», на верхнюю часть таблицы премьер-лиги. Относительно того что имеется сейчас.

«Локомотив» — (38 очков) 61; «Зенит» — (44 очка) 59; «Краснодар» — (38 очков) 57; ЦСКА — (37 очков) 54; «Спартак» — (36 очков) 53; «Ростов» — (32 очка) 47.

Разумеется все это предположения, но форма «Локомотива» весной, устроенность его состава, готовность арбитров назначать пенальти в его пользу, заставляет меня думать, что вариант, при котором Юрий Семин отпразднует второе чемпионство подряд, не столь уж нереален. Тем более, что лидер турнира — «Зенит», — никак не может считать свой футбол образцом отлаженности, стабильности и вообще соответствующим лидерскому статусу. Еще неизвестно, где был бы Санкт-Петербург, не появись зимой Азмун, Барриос и Ракицкий.

Но из этой таблицы довольно понятно, где мог бы быть сейчас «Краснодар». Да, спорт сослагательного наклонения не приемлет, «если бы» в нем никогда не работает. Но как знать — не будут ли в мае Иван и его клуб считать тот месяц отсутствия худшим в своей жизни, повлиявшим на возможность достижения исторического результата?