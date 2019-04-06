ФК «Анжи» вничью сыграл с «Динамо»
В Каспийске 6 апреля прошел матч «Анжи» против московского «Динамо»
Игра состоялась в 22-м туре РПЛ и закончилась ничьей. Обе команды забили по одному мячу. Счет открыл Андрес Понсе из «Анжи» на 16-й минуте. Ответный гол забил Тони Шуньич на 73-й минуте.
Следующий матч «Анжи» проведет на выезде против «Зенита» 14 апреля.
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