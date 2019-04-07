«Ростов» впервые в истории проиграл «Уфе»

Футбольный клуб «Ростов» 7 апреля в гостях сыграл с «Уфой» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги

Игра завершилась со счетом 1:0. Единственный гол на 25-й минуте забил форвард хозяев Сильвестр Игбун. С трибун уфимского стадиона «Нефтяник» за матчем наблюдали 10 тыс. 287 болельщиков.

После этого поединка «Ростов» с 32 очками занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. «Уфа» набрала 20 очков и поднялась из зоны вылета в зону стыков, на 14-е место.