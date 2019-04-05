Крым не будет вводить курортный сбор

Крым отказался от введения курортного сбора в 2019 году

Об этом рассказал журналистам глава республики Сергей Аксенов на международном туристском форуме «Открытый Крым». Он заявил, что уже направил соответствующее обращение в правительство России, пишет РИА «Новости» .

По данным «Крыминформа», власти региона попросили федеральное правительство вывести Крым из эксперимента по взиманию курортного сбора навсегда.

«Мы посмотрели экономику. Перспектива — заработать за год всем муниципалитетам от 30 до 50 млн рублей, но при этом администрирование займет достаточно много времени, будут определенные проблемы. Сбор ради сбора. Какой смысл? Администрирование по сумме столько же обойдется, сколько денег будет», — резюмировал Аксенов.

Как сообщали Юга.ру, закон о курортном сборе приняли в июле 2017 года. В Краснодарском крае его начали взимать с 16 июля 2018 года. Планировалось, что Крым присоединится к эксперименту в мае 2019 года.

Осенью 2018 года Евпатория и Черноморский район Крыма отказались вводить курортный сбор.