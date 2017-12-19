В Крыму начало эксперимента по взиманию курортного сбора могут перенести на 2019 год

Крым

Распечатать

  • © Фото Кирилла Костенко, Юга.ру

В Крыму могут изменить сроки начала взимания курортного сбора

О возможном переносе начала эксперимента на 2019 год сообщил глава комитета республиканского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

«Мы сейчас проводим работу и, скорее всего, будем вносить изменения (в региональный закон) уже в следующем году по отсрочке начала курортного сбора на год», — цитирует Черняка РИА «Новости».

Он отметил, что республике нужно время, чтобы подготовить объекты размещения к эксперименту. Сумма курортного сбора небольшая, но обработка информации в отелях может вызвать дополнительные трудности и создать очереди.

«Негативно может повлиять не столько сам курортный сбор, сколько его оформление, поэтому мы хотим отработать все механизмы и уйти от проблемных моментов, чтобы старт эксперимента прошел гладко и не вызывал недоумения у представителей туристической отрасли», — сказал Черняк.

Он подчеркнул, что если начало эксперимента перенесут, то будет время вывести из тени объекты размещения республики и поставить участников рынка в равные условия.

Как сообщали Юга.ру, в конце ноября в Крыму приняли решение о введении курортного сбора с 1 мая 2018 года. Курортный сбор в размере 10 рублей будет действовать в шести городах и одном районе республики: Алуште, Евпатории, Саках, Судаке, Феодосии, Ялте и Черноморском районе.

Курортный сбор Курорты и туризм
Наш канал в Telegram: главное за день
Обсудить

Новости

ФАС заинтересовалась повышением цен у такси-агрегаторов перед Новым годом
В Чечне в ДТП с тремя автомобилями пострадали три человека
Спикер парламента Чечни закрыл свой аккаунт в Instagram из-за блокировки Кадырова
Кадыров рассказал, как будет общаться с подписчиками без Instagram и Facebook
В Динском районе три человека пострадали при столкновении автомобилей
Власти Чечни заявили о кибератаке на аккаунт Кадырова в Instagram

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале