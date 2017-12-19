В Крыму начало эксперимента по взиманию курортного сбора могут перенести на 2019 год

В Крыму могут изменить сроки начала взимания курортного сбора

О возможном переносе начала эксперимента на 2019 год сообщил глава комитета республиканского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

«Мы сейчас проводим работу и, скорее всего, будем вносить изменения (в региональный закон) уже в следующем году по отсрочке начала курортного сбора на год», — цитирует Черняка РИА «Новости».

Он отметил, что республике нужно время, чтобы подготовить объекты размещения к эксперименту. Сумма курортного сбора небольшая, но обработка информации в отелях может вызвать дополнительные трудности и создать очереди.

«Негативно может повлиять не столько сам курортный сбор, сколько его оформление, поэтому мы хотим отработать все механизмы и уйти от проблемных моментов, чтобы старт эксперимента прошел гладко и не вызывал недоумения у представителей туристической отрасли», — сказал Черняк.

Он подчеркнул, что если начало эксперимента перенесут, то будет время вывести из тени объекты размещения республики и поставить участников рынка в равные условия.