Кубанские чаеводы договорились о стандартах чая «Краснодарский»

Производители чая подписали соглашение, регламентирующее процентное соотношение листа в купажной смеси чая «Краснодарский»

Согласно документу, в чае «Краснодарский» допускается от 40 до 100% чайного листа, выращенного на территории региона, в зависимости от наименования купажной смеси. Определить это можно будет по названию: чай «Букет» на 100% из местного листа, «Экстра» — на 75%, «Высший сорт» — 60%, «Первый сорт» — 40 %.

Вице-губернатор Андрей Коробка завил, что это позволит защитить чай «Краснодарский» от подделки и довести до потребителя достоверную информацию о составе продукта.

Как сообщали Юга.ру, ранее Федеральная антимонопольная служба предъявляла претензии к кубанским производителям чая по поводу состава купажа. Так, под маркой чая «Краснодарский» допускался выпуск продукции, которая состояла из местного листа на малую часть, вплоть до 1% и менее. Остальной лист закупался в Индии, Индонезии, Вьетнаме, ЮАР и Китае. В ФАС заявляли, что это вводит потребителя в заблуждение.

Ранее власти региона предлагали закрепить стандарты краснодарского чая законодательно в краевом законе о развитии чаеводства. Андрей Коробка отметил, что в дальнейшем этот вопрос будет прорабатываться, передает пресс-служба администрации Кубани.

Напомним, Краснодарский край — единственный регион России, где развивается промышленное чаеводство. По данным краевой администрации, урожай чайного листа в 2018 году составил 508 тонн.