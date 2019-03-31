Власти Ингушетии отказались согласовать новые митинги оппозиции

Правительство Ингушетии отказало организаторам двух митингов в Магасе в их проведении из-за нарушений при подаче уведомлений

«Основанием для принятого решения в отношении ИКНЕ является то, что уведомление о мероприятии (с 5 по 9 апреля 2019 года) подано с нарушением сроков, предусмотренных ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях". Несогласование публичного мероприятия инициативной группе по организации общенационального митинга с 10 по 12 апреля 2019 года связано с нарушением ч. 4 ст. 7 ФЗ — уведомление о его проведении подписывается его организатором и лицами, уполномоченными организатором выполнять распорядительные функции по его организации и проведению», — сообщили в пресс-службе правительства республики.

Уведомления о проведении митингов в Магасе подали общественное движение «Ингушский комитет национального единства» (ИКНЕ) и инициативная группа по организации общенационального митинга.

В камбине напомнили, что нарушение установленного порядка организации либо проведения публичного мероприятия влечет за собой административную и уголовную ответственность.

Как писали Юга.ру, 26 и 27 марта в столице Ингушетии проходила массовая акция протеста, в которой, по разным данным, приняли участие от 4 до 10 тыс. человек. Протестующие выступали против принятия новой версии закона «О референдуме Республики Ингушетия» и нарушения территориальной целостности республики.

Мероприятие было согласовано только на один день, однако протестующие объявили акцию бессрочной. Это привело к стычкам с силовиками. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров обвинил организаторов митинга в безответственности.

О причинах и последствиях митинга читайте в материале Юга.ру об акции протеста.