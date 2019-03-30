Нурмагомедов обещал фанатам скорую встречу
Боец UFC Хабиб Нурмагомедов 29 марта обратился к болельщикам в своем инстаграме
Он поблагодарил фанатов за поддержку и обещал, что скоро с ними увидится.
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В январе Хабиба Нурмагомедова дисквалифицировали за потасовку после боя с Конором МакГрегором. Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) также оштрафовала дагестанского спортсмена на 500 тыс. долларов.
Срок дисквалифиации обещали сократить с девяти месяцев до полугода, если Нурмагомедов примет участие в социальной рекламе против буллинга.
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