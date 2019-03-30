Нурмагомедов обещал фанатам скорую встречу

Боец UFC Хабиб Нурмагомедов 29 марта обратился к болельщикам в своем инстаграме

Он поблагодарил фанатов за поддержку и обещал, что скоро с ними увидится.

В январе Хабиба Нурмагомедова дисквалифицировали за потасовку после боя с Конором МакГрегором. Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) также оштрафовала дагестанского спортсмена на 500 тыс. долларов.

Срок дисквалифиации обещали сократить с девяти месяцев до полугода, если Нурмагомедов примет участие в социальной рекламе против буллинга.