Улицу Тургенева в Краснодаре снова начали ремонтировать

В Краснодаре 29 марта начали ремонтировать участок улицы Тургенева от Гагарина до Атарбекова

Длина ремонтируемого участка составляет 817 метров. Работы стартовали 29 марта. По контракту их должны завершить до 31 августа, однако планируется, что дорогу отремонтируют к 1 июня, рассказал вице-мэр Краснодара Артем Доронин.

Ремонтировать участок будут по ночам. Для автомобилистов установят предупреждающие дорожные знаки. Рабочие сделают новый асфальт на проезжей части и тротуарах, поднимут горловины колодцев, заменят бордюры, приведут в порядок съезды и парковки. Деньги выделили по программе «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края».

Мэр Евгений Первышов поручил сделать дополнительные парковочные карманы вдоль улицы Тургенева, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Напомним, накануне начался ремонт участка улицы Кожевенной длиной 1,2 км — от Каляева до Калинина.