Улицу Тургенева в Краснодаре снова начали ремонтировать
В Краснодаре 29 марта начали ремонтировать участок улицы Тургенева от Гагарина до Атарбекова
Длина ремонтируемого участка составляет 817 метров. Работы стартовали 29 марта. По контракту их должны завершить до 31 августа, однако планируется, что дорогу отремонтируют к 1 июня, рассказал вице-мэр Краснодара Артем Доронин.
Ремонтировать участок будут по ночам. Для автомобилистов установят предупреждающие дорожные знаки. Рабочие сделают новый асфальт на проезжей части и тротуарах, поднимут горловины колодцев, заменят бордюры, приведут в порядок съезды и парковки. Деньги выделили по программе «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края».
Мэр Евгений Первышов поручил сделать дополнительные парковочные карманы вдоль улицы Тургенева, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
Напомним, накануне начался ремонт участка улицы Кожевенной длиной 1,2 км — от Каляева до Калинина.
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Как писали Юга.ру, ремонт улицы Тургенева начался в октябре 2017 года. Из-за этого на улице Тургенева временно было прекращено движение троллейбусов.
Изначально планировалось, что работы завершат в апреле 2018 года, но срок капремонта продлили из-за сложностей с заменой инженерных коммуникаций. Основной ремонт завершили в октябре 2018-го. Во время капремонта на Тургенева заменили старый ливневый коллектор, сделали новое усиленное основание дороги, обновили покрытие тротуаров и въездов к домам.
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