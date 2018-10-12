В Краснодаре по улице Тургенева от Гагарина до Северной вновь пустят общественный транспорт

В Краснодаре с 15 октября откроют движение троллейбусов и автобусов на участке улицы Тургенева от Гагарина до Северной

Возобновит работу троллейбус, следующий по маршруту №2 от «Красной Площади» до ж/д вокзала Краснодар-I, и троллейбус № 6, который едет от Бальнеолечебницы до улицы Валерия Гассия и от Бальнеолечебницы до Комсомольского района.

Также вернется троллейбус маршрута № 10, который следует от кинотеатра «Аврора» до автовокзала «Южный».