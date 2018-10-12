В Краснодаре по улице Тургенева от Гагарина до Северной вновь пустят общественный транспорт
В Краснодаре с 15 октября откроют движение троллейбусов и автобусов на участке улицы Тургенева от Гагарина до Северной
Возобновит работу троллейбус, следующий по маршруту №2 от «Красной Площади» до ж/д вокзала Краснодар-I, и троллейбус № 6, который едет от Бальнеолечебницы до улицы Валерия Гассия и от Бальнеолечебницы до Комсомольского района.
Также вернется троллейбус маршрута № 10, который следует от кинотеатра «Аврора» до автовокзала «Южный».
Движение общественного транспорта будет открыто только при полной готовности дороги, сообщает пресс-служба КТТУ.
Как писали Юга.ру, после открытия части улицы Тургенева 27 сентября изменили маршруты шести автобусов.
Напомним, ремонт улицы Тургенева начался 9 октября 2017 года. Изначально планировалось, что работы завершат к 15 апреля 2018 года. Однако срок капремонта продлили из-за сложностей с заменой инженерных коммуникаций.
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