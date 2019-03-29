В Краснодаре начали ремонт улицы Кожевенной

Краснодарский край

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В Краснодаре 28 марта начали ремонтировать улицу Кожевенную, соединяющую ЮМР и центральную часть города

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Работы стартовали с демонтажа бордюров. Проезжую часть длиной более 1,2 км от улицы Каляева до Калинина планируется ремонтировать преимущественно в ночное время. Рабочие заменят асфальтобетонное покрытие дороги и тротуаров, поднимут горловины колодцев инженерных коммуникаций, заменят бордюрный камень, приведут в порядок съезды и парковочные карманы. О предстоящем ремонте власти города сообщили еще в конце января.

«Улица Кожевенная — одна из загруженных дорог, здесь проходят маршруты троллейбусов и автобусов, она связывает центральную часть города и микрорайон Юбилейный. Ремонтные работы на ней не проводились многие годы, выполнялся только ямочный ремонт, а в этом году благодаря краевой программе мы сможем полностью ее отремонтировать», — рассказал заместитель главы Краснодара Артем Доронин.

Средства на проведение ремонта выделены по краевой программе «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края». Работы планируют завершить до начала лета, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

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