В Краснодаре открыли перекресток улиц Тургенева и Северной

Движение транспорта на пересечении улиц Тургенева и Северной в Краснодаре открыли раньше срока — днем 14 октября

В ночь с 13 на 14 октября рабочие завершили укладку верхнего слоя асфальта. Перекресток открыли для машин в воскресенье около 14:00.

Заместитель главы Краснодара Артем Доронин сообщил, что изначально планировалось возобновить движение на этом участке в 4:00 15 октября, но работы удалось завершить раньше. Сейчас перекресток полностью открыт.

Специалисты частично нанесли дорожную разметку по Северной и Тургенева, оставшуюся часть работ завершат ночью, при этом движение транспорта ограничивать не будут.

Как сообщали Юга.ру, капитальный ремонт улицы Тургенева начался в октябре 2017 года. Работы планировалось завершить в апреле, но сроки передвинули до октября.

Сквозное движение по Тургенева от Калинина до Дзержинского открыли ночью 1 октября. В минувшие выходные перекресток Тургенева и Северной закрыли, чтобы уложить последний слой асфальтобетонного покрытия.

В пресс-службе администрации Краснодара предупредили водителей о том, что на участке могут вводить краткосрочные ограничения движения, чтобы провести финальные работы.