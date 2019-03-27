Кубанские парламентарии приняли закон о развитии метро, канатных и железных дорог
Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края 27 марта приняли закон, который предполагает развитие фуникулеров, железных и канатных дорог
В пресс-службе ЗСК пояснили, что общественный транспорт сталкивается с теми же проблемами, что и автомобилисты, — это пробки. Один из способов решения этой ситуации — развитие внеуличного транспорта: метрополитена, монорельсов, фуникулеров, железных и подвесных канатных дорог. Под внеуличным подразумевается транспорт, который возит пассажиров по путям, изолированным от автомобильных дорог.
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Инициатором законопроекта стал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Документ, рассмотренный депутатами, должен урегулировать отношения при перевозках внеуличным транспортом.
Спикер ЗСК Юрий Бурлачко отметил, что в крае этот вид транспорта представлен узко. Фуникулеры и канатные дороги есть на олимпийских объектах Красной Поляны и еще в некоторых районах побережья.
«Может, дальнейшее развитие транспортных систем в крупных городах края пойдет именно по линии расширения общественного внеуличного транспорта — подземного и наземного метро, монорельсов, фуникулеров. Краснодар стал городом-миллионником, и пробки на магистралях год от года растут вместе с увеличением количества машин. Поэтому такое внимание и интерес у жителей города вызывает проект наземного метро в краевой столице», — сказал председатель краевого парламента Юрий Бурлачко.
Как сообщали Юга.ру, в декабре 2016 года в Краснодаре презентовали проект наземного метро «НАЗЕМКА», он получил поддержку администрации города. В ноябре 2017 года стратегический совет при главе Краснодара предложил создать в городе систему канатного метро.
В январе 2018 года помощник мэра Краснодара Владимир Вербицкий рассказал о перспективах развития проектов канатной дороги и наземного метро.
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