Кубанские парламентарии приняли закон о развитии метро, канатных и железных дорог

Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края 27 марта приняли закон, который предполагает развитие фуникулеров, железных и канатных дорог

В пресс-службе ЗСК пояснили, что общественный транспорт сталкивается с теми же проблемами, что и автомобилисты, — это пробки. Один из способов решения этой ситуации — развитие внеуличного транспорта: метрополитена, монорельсов, фуникулеров, железных и подвесных канатных дорог. Под внеуличным подразумевается транспорт, который возит пассажиров по путям, изолированным от автомобильных дорог.

Инициатором законопроекта стал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Документ, рассмотренный депутатами, должен урегулировать отношения при перевозках внеуличным транспортом.

Спикер ЗСК Юрий Бурлачко отметил, что в крае этот вид транспорта представлен узко. Фуникулеры и канатные дороги есть на олимпийских объектах Красной Поляны и еще в некоторых районах побережья.

«Может, дальнейшее развитие транспортных систем в крупных городах края пойдет именно по линии расширения общественного внеуличного транспорта — подземного и наземного метро, монорельсов, фуникулеров. Краснодар стал городом-миллионником, и пробки на магистралях год от года растут вместе с увеличением количества машин. Поэтому такое внимание и интерес у жителей города вызывает проект наземного метро в краевой столице», — сказал председатель краевого парламента Юрий Бурлачко.