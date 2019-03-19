В Махачкале чиновника уволили за неправильную ссылку на страницу в инстаграме

Начальник управления образования Махачкалы Закир Каидов покинул свою должность из-за неправильной ссылки на страницу в соцсети

Об этом стало известно 18 марта. Распоряжение об увольнении подписал мэр Салман Дадаев, который 31 января перешел на эту должность с поста главы управы Басманного района Москвы.

«Черновик» со ссылкой на источник написал, что Дадаев потребовал от глав почти всех структурных подразделений администрации Махачкалы написать заявления об отставке.

Некоторые чиновники отказалась увольняться. Среди них был и руководитель управления образования города Закир Каидов, занявший эту должность в конце декабря прошлого года.

Чиновник потребовал предъявить основания для увольнения и в результате получил его. В документе говорилось, что Каидов в своей анкете неправильно указал ссылку на собственную страницу в инстаграме.