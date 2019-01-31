Мэром Махачкалы стал экс-глава управы Басманного района Москвы

Бывшего главу управы Басманного района Москвы Салмана Дадаева 31 января избрали мэром Махачкалы

Председатель городского собрания рассказал корреспонденту РИА «Новости», что за кандидатуру Салмана Дадаева проголосовали 39 из 45 депутатов.

Напомним, в декабре 2018-го Дудаев стал кандидатом на пост мэра Махачкалы.

Кто такой Салман Дудаев

Дадаев родился в 1979 году. В 2002-м с отличием окончил юридический факультет в Дагестанском государственном университете.

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В 2004 стал начальником отдела коммерции и ценных бумаг в ОАО «16-й таксомоторный парк», возглавлял юридический отдел фирмы. С мая 2017 года до сих пор занимал пост главы управы Басманного района Москвы.

Как сообщали Юга.ру, в августе 2015 года мэра Махачкалы Саида Амирова приговорили к пожизненному заключению. Его обвиняли в организации убийства в июле 2011 года и.о. руководителя территориального следственного отдела СКР по Дагестану Арсена Гаджибекова, который якобы без согласования с ним провел обыски в районной администрации Махачкалы по делу о незаконном сносе одного из зданий города.

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В январе 2018-го задержали мэра Махачкалы Мусу Мусаева, на него завели уголовное дело о превышении должностных полномочий при выделений земельных участков. В октябре суд приговорил его к четырем годам заключения.