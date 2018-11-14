В мэрии Махачкалы прошли массовые сокращения
В штате мэрии Махачкалы сократили 70 сотрудников
В Махачкале на 70 человек (с 250 до 180 сотрудников) сократили штат администрации города, количество структурных подразделений также уменьшили с 20 до 14.
В рамках оптимизации штата мэрии объединили несколько структурных подразделений. Произошло слияние управления торговли, потребительского рынка и предпринимательства с управлением по делам наружной рекламы. Также объединили управление муниципального жилищного контроля и управление жилищных вопросов.
Кроме того, сократили численность аппарата помощников и советников главы города, сообщили 13 ноября в пресс-службе администрации Махачкалы.
В мэрии отметили, что 40% сокращенных сотрудников трудоустроили на иных должностях муниципальной службы, а работа по совершенствованию структуры будет продолжена.
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