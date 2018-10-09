В Адыгее археологи изучат эволюцию дольменной культуры

Адыгея

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Российские ученые установили период развития дольменной культуры и предположили, что на Северном Кавказе и в частности в Адыгее можно проследить эволюцию строительства дольменов

Археологи считают, что мегалиты, которым около 5 тыс. лет, начали строить с 3500 г. до н. э., а в 1200 г. до н. э. строительство дольменов резко прекратилось, сообщил порталу Юга.ру кандидат исторических наук, старший научный сотрудник отдела археологии Центральной Азии и Кавказа Института истории материальной культуры РАН Виктор Трифонов.

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В следующем году ученый намерен провести исследовательские работы, включая раскопки. По словам Трифонова, большой интерес вызывает Кожжохская группа дольменов в районе поселка Каменномостского.

«Предположительно группа включала около 200-300 дольменов. Сейчас мы обнаружили разрушенными 28 объектов. Только один сохранившийся. В 2013 году нам удалось восстановить еще один "Хаджох-3". В перспективе там можно создать археологический парк», — отметил Виктор Трифонов.

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Актуальной остается и научная программа, направленная на изучение ранних дольменов Кавказа по следам археологической экспедиции профессора Веселовского в станицу Царскую, ныне Новосвободную.

Как уточнил археолог, отличительной чертой исследований является не стремление найти артефакты, а выявить причинно-следственные связи, которые выводят ученых на новые открытия. Научная работа призвана восстановить целостность археологического и природного контекстов мегалитов станицы Царской.

Археология История Наука
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