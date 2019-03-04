Стало известно, как на Кубани потратят 109 млн рублей от курортного сбора
В Краснодарском крае выбрали объекты, на которые курортные города направят средства от курортного сбора
В Краснодарском крае курортный сбор начали взимать с 16 июля 2018 года, размер его составляет 10 рублей в сутки. На Кубани в эксперименте участвуют объекты размещения Анапы, Геленджика, Горячего Ключа, Сочи, Новомихайловского и Джубгинского городских поселений, Шепсинского и Небугского сельских поселений Туапсинского района. В прошлом году он принес региону более 109 млн рублей — почти на 55% больше прогнозируемой суммы.
Объекты благоустройства, на которые направят собранные средства, выбирали путем общественного голосования на сайтах участвующих в эксперименте городов.
Найти формы голосования корреспонденту Юга.ру удалось на сайтах не всех администраций указанных муниципалитетов. А, к примеру на сайте мэри Сочи, где форма голосования есть, в число вариантов не входит победивший объект.
«В Анапе будет реконструирована центральная набережная, в Геленджике появится сквер, отремонтируют фонтаны, установят малые архитектурные формы. В Сочи установят беседки, лавочки, фотоконструкции и урны, в Джубге и Небуге установят детские игровые зоны, лавочки и урны, в Горячем Ключе — уличные тренажеры. В пос. Новомихайловском установят объекты внешнего благоустройства, в пос. Шепси построят ограждение в местном парке», — сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
В этом году власти Кубани планируют собрать не менее 150 млн рублей курортного сбора, сообщили в пресс-службе краевой администрации.
В 2018 году Краснодарский край благодаря этому получил свыше 109 млн рублей. А ведь курортный сбор — пока всего лишь эксперимент. На Кубани он успел проработать только первый год, да и то с переносом сроков. Но на мой взгляд, вполне успешно.— Вениамин Кондратьев (@kondratyevvi) March 4, 2019
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