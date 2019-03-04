Стало известно, как на Кубани потратят 109 млн рублей от курортного сбора

В Краснодарском крае выбрали объекты, на которые курортные города направят средства от курортного сбора

В Краснодарском крае курортный сбор начали взимать с 16 июля 2018 года, размер его составляет 10 рублей в сутки. На Кубани в эксперименте участвуют объекты размещения Анапы, Геленджика, Горячего Ключа, Сочи, Новомихайловского и Джубгинского городских поселений, Шепсинского и Небугского сельских поселений Туапсинского района. В прошлом году он принес региону более 109 млн рублей — почти на 55% больше прогнозируемой суммы.

Объекты благоустройства, на которые направят собранные средства, выбирали путем общественного голосования на сайтах участвующих в эксперименте городов.

Найти формы голосования корреспонденту Юга.ру удалось на сайтах не всех администраций указанных муниципалитетов. А, к примеру на сайте мэри Сочи, где форма голосования есть, в число вариантов не входит победивший объект.