В Темрюкском районе назначили нового прокурора
Краснодарский край Ксения Мареич
Приказом Генпрокурора РФ новым прокурором Темрюкского района назначили советника юстиции Олега Коржа
Об этом 18 декабря сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
Кто такой Олег Корж
Олег Корж в 2005 году закончил Иркутский государственный университет по специальности юриспруденция. С 2006 по 2011 годы работал в органах прокуратуры Иркутской области.
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С января по сентябрь 2011 года работал в органах Следственного комитета РФ. В октябре Корж вернулся в прокуратуру. В сентябре 2012-го его назначили старшим помощником прокурора Краснодарского края по обеспечению собственной безопасности и физической защиты.
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