В Краснодаре назначили нового прокурора

Новым прокурором Краснодара стал старший советник юстиции Олег Мединский

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Олег Мединский родился в 1976 году, окончил юридический факультет Кубанского государственного университета. До назначения на должность прокурора города Мединский с 2009 года занимал должность начальника управления по надзору за соблюдением федерального законодательства краевой прокуратуры. Ранее — с 2004 по 2006 год — работал в администрации Краснодара, а до этого — в разных должностях в органах прокуратуры региона.

Прокурора Краснодара Евгения Фоменко, занимавшего эту должность с 2012 года, в декабре 2017 года перевели на службу в Северский район. И.о. прокурора города был назначен Куцук Газдаров.